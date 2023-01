Dati NPD: ecco la classifica dei giochi più venduti in USA nel 2022

NPD Group ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti nel 2022 in USA. Senza troppo stupore, Call of Duty: Modern Warfare 2 siede in prima posizione, seguito da Elden Ring. Il che fa capire la forza del franchise di Activision Blizzard, considerando che il gioco è stato sul mercato per tre mesi, contro gli undici del titolo di FromSoftware.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Elden Ring (Bandai Namco) Madden NFL 23 (Electronic Arts) God of War: Ragnarök (Sony) Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros. Games) Pokemon: Scarlet and Violet (Nintendo) FIFA 23 (Electronic Arts) Pokemon Legends Arceus (Nintendo) Horizon Forbidden West (Sony) MLB The Show 22^ (Sony/MLB)

Al terzo posto troviamo Madden NFL 23, quindi la prima esclusiva, God of War Ragnarok. Interessante la presenza di ben due giochi dei Pokémon in classifica. Considerate che i risultati dei titoli di Nintendo potrebbero essere migliori di quello che sembrano, visto che Nintendo non fornisce le vendite digitali.