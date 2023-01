Level-5 sembra voler tornare a pubblicare in occidente

Level-5, lo studio giapponese cui dobbiamo Ni No Kuni e la serie Yo-Kai Watch, potrebbe tornare a pubblicare in occidente, dopo la chiusura della divisione occidentale avvenuta nel 2020.

All'epoca fu scelto di concentrare le operazioni in Giappone, ma stando alle ultime informazioni provenienti dalla compagnia, più precisamente dal sito ufficiale, presto Level-5 potrebbe tornare a pubblicare su scala globale.

La novità, graditissima, si è appresa da un annuncio di lavoro pubblicato sul sito, in cui si parla del ritorno dello sviluppo su scala globale, causato dalla recente globalizzazione dell'industria dei videogiochi:

"Con la recente globalizzazione del settore dei videogiochi, stiamo cercando persone per massimizzare la scala dei nostri affari come proprietari di contenuti e nello sviluppo attivo delle proprietà intellettuali di Level-5 non solo in Giappone ma anche su scala globale."

La speranza, da parte nostra, è che Level-5 possa tornare grande com'era quando pubblicava i Professor Layton, gli Inazuma Eleven e gli Yokai-Watch. Davvero un peccato vedere un nome storico essere marginalizzato in questo modo.