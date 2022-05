Dati NPD: i giochi più giocati negli USA nel primo trimestre del 2022 sono quasi tutti vecchi

L'analista Mat Piscatella di NPD Group ha pubblicato l'elenco dei dieci giochi più giocati negli USA nel primo trimestre del 2022. Il dato più interessante è che per la maggior parte si tratta di titoli vecchi e molto vecchi.

Minecraft (2009) Grand Theft Auto V (2013) The Sims 4 (2014) Fortnite (2017) Among Us (2018) Animal Crossing: New Horizons (2020) Call of Duty: Warzone (2020) Call of Duty: Vanguard (2021) NBA 2K22 (2021)

Come potete vedere Minecraft tiene la testa della classifica, pur risalendo al 2009. Reggono botta anche Grand Theft Auto V, The Sims 4, Fortnite e Among Us. Dalla sesta posizione in poi arrivano dei giochi più recenti, tutti comunque parte di serie di lunga data. Insomma, i giocatori sembrano essere dei grandi conservatori in quanto ad abitudini di gioco.

Da notare che Elden Ring, il gioco più chiacchierato del momento, siede solo in ventesima posizione, sotto ad altri titoli molto vecchi come Rocket League, World of Warcraft e The Elder Scrolls V: Skyrim.

Di base questa classifica dimostra da una parte il successo dei live service, che possono stare sul mercato per anni e anni se ben gestiti, dall'altra la difficoltà per i nuovi giochi di affermarsi in un mercato in cui i giocatori tendono a reiterare in continuazione le stesse esperienze, come fossero delle vecchiette che guardano sempre gli stessi canali televisivi, a prescindere dalla trasmissione. Di fatto si è creato un muro di videogiochi evergreen che è davvero difficile da scalfire.