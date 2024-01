Day of the Devs chiede il vostro aiuto con una donazione, riceverete 36 giochi e non solo

Day of the Devs, l'evento videoludico di iam8bit e DoubleFine che ogni anno presenta nuovi indie in arrivo, ha annunciato una raccolta fondi per continuare a essere supportato e mantenere le sue presentazioni completamente gratuite.

Per donare, potete raggiungere il sito internet ufficiale di Day of the Devs, che trovate a questi link. Potete fare due tipi di donazioni: