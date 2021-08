DAZN, prima giornata di Serie A è un disastro, meme videoludici fanno ironia sul servizio

La prima giornata del campionato di Serie A trasmessa da DAZN si è segnalata soprattutto per i disservizi, tra streaming che non partivano e qualità dell'immagine pessima. La situazione è stata percepita come disastrosa da moltissimi utenti, che hanno deciso di riderci su con la solita fiumana di meme, alcuni dei quali a tema videoludico.

Ad esempio per irridere la qualità dello streaming è stato rispolverato nientemeno che International Soccer di Andrew B. Spencer per Commodore 64, che per Luca Bottura è diventato il "4K di DAZN":

Sempre sullo stesso tono la battuta dell'utente Twitter Braioz, che tira in ballo Lara Croft prima versione, quella con i seni affilati, per scherzare sempre sulla qualità dell'immagine: "Da me #DAZN si vedeva benone, la Leotta è proprio una bella donna nulla da dire":

Almeno Tomb Raider era divertente. Comunque sia anche Babbo Natale ha deciso di scherzarci su, mettendo in campo nientemeno che Kick Off per Amiga 500:

Naturalmente non finisce qui. Vediamo altri tweet dedicati a DAZN con riferimenti diretti ai videogiochi:

Che dire? Speriamo che anche la seconda giornata di campionato si veda allo stesso modo, così da poter riesumare altri videogiochi classici (si scherza).