Dead by Daylight dà il benvenuto a Lara Croft da Tomb Raider come nuovo personaggio giocabile

Come se già non corresse grandi pericoli nei giochi della serie Tomb Raider, ora Lara Croft dovrà vedersela anche con gli spietati killer di Dead by Daylight . L'archeologa infatti presto si unirà ai sopravvissuti del titolo multiplayer di Behaviour Interactive come nuovo personaggio giocabile. Per la precisione Lara Croft farà il suo debutto il 16 luglio , con i giocatori che potranno vestire i suoi panni con qualche giorno di anticipo tramite dei test pubblici a tempo limitato su Steam che si svolgeranno prima di questa data, con maggiori dettagli che verranno condivisi in futuro.

Una Lara senza pistole e arco

Tra le tante versioni di Lara che abbiamo imparato a conoscere negli anni, quella in arrivo su Dead by Daylight sarà quella della trilogia nata con il reboot del 2013. Tuttavia, stavolta non potrà fare affidamento su pistole e archi. In compenso potrà contare su tre nuovi perk ideati appositamente per questo personaggio, di cui trovate tutti i dettagli nella pagina di Steam dedicata all'aggiornamento in arrivo assieme a Lara Croft.

Un artwork di Lara Croft in Dead by Daylight

"Lara Croft è sopravvissuta a spedizioni che pochi avrebbero osato tentare, ha incrociato lo sguardo con la morte ed è sopravvissuta per raccontarlo... Ora deve affrontare ancora una volta un'avventura oscura", recita il comunicato di Behaviour.

"Con le sue esperienze e le sue abilità, Lara Croft incarna perfettamente le caratteristiche necessarie per sopravvivere nella nebbia e si trova a suo agio nel mondo di Dead by Daylight insieme ad altri personaggi iconici. Sebbene possa essere ben preparata per le prove che la attendono, nel mondo contorto dell'Entità il futuro non è mai promesso".

Rimanendo in tema, l'arrivo di Lara Croft in Dead by Daylight sarà seguito dal debutto della serie animata Netflix Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft, che ora ha una data di uscita ufficiale.