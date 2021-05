Dead by Daylight e Resident Evil, un trailer presenta il crossover

Dead by Daylight sta per vedere il lancio di un nuovo crossover, stavolta con Resident Evil: l'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 15 giugno per i possessori del titolo targato Behaviour.

La collaborazione segnerà il debutto di Nemesis da Resident Evil 3 come nuovo killer e di due sopravvissuti d'eccezione: Leon Kennedy e Jill Valentine, oltre alla mappa del commissariato di Raccoon City.

Disponibile anche su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis e grossi miglioramenti, Dead by Daylight può contare su di una base d'utenza numerosa e appassionata, frutto anche di questi esperimenti.

La formula del gioco, con il suo multiplayer competitivo asincrono in stile quattro-contro-uno, continua a divertire e coinvolgere i fan, che portano spesso il titolo in live su Twitch.