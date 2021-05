Biomutant su Steam è il miglior lancio di sempre per THQ Nordic

Biomutant ha debuttato molto bene su Steam, registrando il miglior lancio di sempre per un titolo prodotto da THQ Nordic sulla piattaforma digitale Valve.

I voti contrastanti assegnati a Biomutant non hanno dunque intaccato il fascino che l'action RPG di Experiment 101 sta esercitando su buona parte degli utenti, che hanno acquistato il gioco senza farsi troppi problemi.

I numeri parlano di oltre 55.000 giocatori contemporanei su Steam: una cifra estremamente vicina a quella totalizzata dall'ex esclusiva PlayStation Horizon Zero Dawn lo scorso agosto.

In attesa dei risultati su PS4 e Xbox One, sembra dunque che per il momento Biomutant abbia centrato l'obiettivo: un'impresa tutt'altro che semplice, considerando che si tratta dell'opera di un team composto da appena venti persone.

Se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Biomutant per tutti i dettagli su questo interessante action RPG a base open world.