Dead Island 2 ha una data d'uscita su Steam: per celebrare, Dead Island Riptide è gratis

Dead Island 2 in versione PC è finalmente in arrivo anche su Steam, dove probabilmente vari utenti Windows la stavano aspettando, con la data d'uscita annunciata oggi da Plaion e Dambuster, fissata per il 22 aprile 2024.

L'action RPG horror ha riscosso un notevole successo tra critica e pubblico, avendo saputo evolvere la particolare formula della serie con avanzamenti tecnici convincenti, sebbene rimanendo alquanto legata alle tradizoni.

Nel nuovo capitolo, l'ambientazione si sposta sulle coste degli Stati Uniti e in particolare a Los Angeles, con la città che finisce in quarantena a causa di un virus letale che provoca un'invasione di zombie.

Protagonista della storia è un "cacciatore", un personaggio immune al virus che si ritrova a dover intraprendere un epico viaggio dal sapore decisamente pulp, incontrando un folle cast di personaggi ed esplorando le versioni post-apocalittiche di luoghi noti come Beverly Hills, Venice Beach e Santa Monica per scoprire la verità dietro l'epidemia.