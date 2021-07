Dead Space: il creatore originale è "eccitato" di vedere quello che farà EA Motive

Attraverso Twitter Glen Schoefield, il creatore originale di Dead Space, ma anche di tanti altri giochi di successo, si dice "eccitato" di vedere quello che farà EA Motive con il suo gioco.

Nonostante il curriculum di Glen Schoefield parli per lui, è stato l'autore di giochi come Legacy of Kain: Soul Reaver 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 e Call of Duty: WWII, il director sostiene che Dead Space è uno dei momenti più alti della sua carriera. Per questo motivo è eccitato di vedere cosa EA Motive farà con il gioco. Questo perché lo studio americano non si limiterà a convertire in alta definizione il gioco del 2008, ma introdurrà miglioramenti grafici e contenuti tagliati nell'originale.

Come gesto di fairplay, a sua volta EA Motive ha detto di essere molto interessata di vedere in azione The Callisto Protocol, il gioco a cui Glen Schoefield sta lavorando in questo momento che dai più è stato dipinto come "erede spirituale" di Dead Space. Questo nonostante sia ambientato nello stesso universo di PUBG.