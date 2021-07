Warhammer: Vermintide 2, la patch PS5 migliora risoluzione e frame rate

Fatshark ha pubblicato oggi una nuova patch per la versione PlayStation 4 di Warhammer: Vermintide 2. Questo aggiornamento è pensato principalmente per chi gioca a Vermintide II su PS5 attraverso la retrocompatibilità: dopo l'update, infatti, il gioco gira in 1440p e 60 fotogrammi al secondo.

Ma non solo: oltre a risoluzione e frame rate, questo aggiornamento aggiunge anche tutta una serie di nuovi effetti non disponibili su PS4 e PlayStation 4 Pro. Giocando a Vermintide 2 su PS5, infatti, si potrà godere di una migliore qualità delle ombre, gettate, oltretutto, da un numero maggiore di fonti di luce.

Inoltre ci saranno un numero di superiore di riflessi e una maggiore densità delle luci. Questo per lo sviluppatore dovrebbe rendere l'esperienza "ancora migliore".

A chi non conoscesse il gioco consigliamo di leggere la recensione di Warhammer: Vermintide 2. Parliamo di un gioco dal "sistema di combattimento, solido ma talvolta caotico, prevede parate e scarti laterali da alternare ad affondi che hanno un'efficacia diversa a seconda dell'arma equipaggiata, nonché l'abbondante uso di pistole, fucili, frecce (e incantesimi, nel caso di Sienna) per gli attacchi dalla distanza. I cinque personaggi sono molto ben bilanciati, così come risultano interessanti e variegate le ondate casuali e i potenti boss, che cambiano tempistiche e punti di comparsa di volta in volta, rendendo ogni partita unica. "