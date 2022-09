Death Stranding e Shadow of the Tomb Raider supportano Intel XeSS su PC

Le versioni PC di Death Stranding: Director's Cut e Shadow of the Tomb Raider sono state aggiornate per supportare la tecnologia Intel XeSS, con tanto di primi benchmark dimostrativi in relazione alle prestazioni.

Come saprete, Intel XeSS è la risposta al DLSS di NVIDIA per le nuove GPU Intel Arc, ma funziona anche sulle schede video NVIDIA e AMD, motivo per cui è già possibile apprezzare i miglioramenti forniti da questa feature.

Come detto, sono stati effettuati dei primi benchmark sull'impatto della tecnologia Intel XeSS. Nel caso di Shadow of the Tomb Raider, alla risoluzione di 3840 x 1600, con settaggi Ultra e ray tracing attivato, su di una Radeon RX 6800 XT si passa da una media di 46 fps a 75 fps con il preset performance.

Shadow of the Tomb Raider, primi benchmark con Intel XeSS

Considerando che si tratta ancora della prima versione di questa tecnologia e che gli scaler di NVIDIA e AMD hanno fatto dei sostanziali passi in avanti arrivando alla revisione 2.0, c'è indubbiamente un grande potenziale.

