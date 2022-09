Moonscars, trailer di lancio: il gioco è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox e Switch

Moonscars è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Black Mermaid, il team di sviluppo del gioco.

Gratis su Xbox Game Pass dal day one per gli abbonati, Moonscars ci mette nei panni di Grey Irma, una guerriera nata dall'argilla che combatte per scoprire chi le ha donato la vita e perché.

L'esperienza unisce meccaniche metroidvania e soulslike: gli scenari sono pieni di passaggi da scoprire e punti di spostamento rapido, i nemici infliggono danni ingenti e ricompaiono dopo ogni salvataggio.

La nostra recensione del gioco arriverà a breve. Nel frattempo potete farvi un'idea di cosa offre il titolo di Black Mermaid dando un'occhiata al provato di Moonscars.