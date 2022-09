No More Heroes 3, un video con i primi 18 minuti di gameplay su PS5

No More Heroes 3 si mostra in video con i primi diciotto minuti di gameplay, catturati in questo caso dalla versione PS5 del gioco, in uscita l'11 ottobre insieme alle edizioni PC e Xbox.

Il capitolo che conclude la serie di Goichi Suda, No More Heroes 3 ci vedrà ancora una volta controllare il sicario Travis Touchdown, impegnato a difendere il nostro pianeta dall'invasione ostile di un manipolo di super alieni guidati dal malvagio Jesse Baptiste VI, per gli amici FU.

Le prime sequenze di gioco fanno ben capire lo spirito di questa esperienza, narrativamente sopra le righe (a dir poco), caratterizzata da scene ad altissimo tasso di spettacolarità e da combattimenti di straordinario impatto.

A proposito di impatti, il filmato mostra anche alcuni dei primi scontri che ci vedranno impegnati ad affrontare le truppe aliene, e che possono vantare una resa delle collisioni davvero solida e soddisfacente: senza dubbio uno dei punti di forza di questa produzione.

Ulteriori dettagli, come al solito, nella recensione di No More Heroes 3 per Nintendo Switch.