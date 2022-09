Beyond Good & Evil 2 batte Duke Nukem Forever, sono passati 5.234 giorni dall'annuncio

Beyond Good & Evil 2 ha battuto Duke Nukem Forever in quella che purtroppo non si pone come una competizione piacevole, tutt'altro: sono passati ben 5.234 giorni dall'annuncio del titolo Ubisoft, mentre per lo sparatutto di Gearbox l'attesa fra reveal e pubblicazione è stata di 5.156 giorni.

Un intervallo che sembra peraltro destinato a salire, se consideriamo che per Tom Henderson Beyond Good & Evil 2 ha bisogno di almeno altri due anni di sviluppo. Insomma, il modo di dire "prendersela comoda" assume connotati del tutto nuovi nel caso del progetto voluto da Michel Ancel.

Chiaramente ci sono dei distinguo che è doveroso fare: al momento del reveal originale, Beyond Good & Evil 2 non aveva neppure un titolo né c'era dietro qualcosa di concreto. Ubisoft si limitò a pubblicare un concept trailer che tuttavia non ha mancato di entusiasmare i tanti fan del gioco.

Un discorso simile può essere fatto per Duke Nukem Forever, nel senso che l'esperienza presentata nell'ormai lontano 1997 era qualcosa di completamente diverso rispetto al titolo che ha poi fatto il proprio debutto nel 2011 su PC, PS3 e Xbox 360.

Certo, quando lo sviluppo è lungo e travagliato episodi del genere diventano inevitabili fra reboot produttivi, ripensamenti, cambi di team e quant'altro. Qualche anno fa abbiamo scritto uno speciale con tutto quello che sappiamo su Beyond Good & Evil 2, e per assurdo si tratta di informazioni ancora attuali.