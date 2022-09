Shenmue: The Animation cancellato, non ci sarà una seconda stagione dell'anime

Shenmue: The Animation, ovverosia l'anime basato sull'iconica serie di Yu Suzuki, è stato cancellato da Warner Bros.: la serie non avrà una seconda stagione, sebbene i risultati della prima fossero stati incoraggianti.

Lanciata lo scorso febbraio, la prima stagione di Shenmue: The Animation è composta da tredici episodi che rimarranno disponibili sulla piattaforma Crunchyroll e tramite download in formato digitale, ha confermato Juan De Marco di Warner Bros.

"Mi spiace, ragazzi, è successo", ha scritto De Marco. "Potete ancora guardare questi anime su Crunchyroll e continueranno a essere disponibili come download digitale. E sì, pare non ci sarà una seconda stagione di Shenmue, sebbene la prima sia andata sufficientemente bene dare il via a tutti i preparativi. Magari un giorno..."

Insomma, l'anime di Shenmue sembra condividere il tragico destino della saga videoludica di Yu Suzuki, che potrebbe non arrivare mai a raccontare la conclusione delle vicende di Ryo Hazuki, il giovane esperto di arti marziali che parte alla ricerca dell'assassino di suo padre.

Nato su Dreamcast, il franchise ha prodotto due capitoli per poi prendersi una lunghissima pausa, fino al recente lancio del terzo episodio: rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di Shenmue 3.