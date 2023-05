Deck Nine Games: i capi degli sviluppatori si licenziano per non far cacciare i loro colleghi

Negli scorsi giorni Deck Nine Games, lo studio di sviluppo di Life is Strange: True Colors e dell'imminente The Expanse, ha annunciato il licenziamento di circa trenta persone. Tra queste, figurando anche alcuni capi degli sviluppatori, che hanno deciso volontariamente di andarsene per non far licenziare i loro colleghi.

La notizia dei licenziamenti in Deck Nine Games è nota dal 20 maggio 2023. A essere stati colpiti sono un po' tutti i reparti: programmatori, grafici, sceneggiatori e altri ancora.

A raccontare della scelta dei capi è stata la narrative designer Elizabeth Ballou, che ha spiegato di come abbiano fatto un passo indietro per proteggere parte dello staff di livello più basso: "Quando abbiamo iniziato, hanno promesso di proteggerci e hanno voluto mantenere la promessa, anche a costo dei loro posti di lavoro."

L'ex narrative lead dello studio, cringey ikari, ha confermato l'informazione su Twitter, affermando di aver volutamente lasciato Deck Nine Games: "La prima responsabilità di un capo è verso la sua squadra e questo è stato il modo migliore per proteggere la maggior parte dei miei dall'ondata di licenziamenti."

Deck Nine ha confermato i licenziamenti, ma non ha fornito motivazioni in merito.

La storia di Deck Nine è iniziata nel 1997, con il nome di Idol Minds, studio fondato da ex-Sony Interactive Studios America, tra i quali Mark Lyons. Tra i titoli di Idol Minds spiccano alcune esclusive PlayStation quali Cool Boarders, Neopets: Darkets Faerie e Pain. Nel 2017 c'è stato il cambio di nome in Deck Nine, con la scelta di concentrarsi sui titoli narrativi, tra i quali Life is Strange: Before the Storm e Life is Strange: True Colors. Il 27 luglio lo studio lancerà The Expanse: A Telltale Series.