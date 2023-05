Mortal Kombat 1 è il più prenotato sul PlayStation Store, dopo il solo trailer in computer grafica

L'annuncio di Mortal Kombat 1 deve aver davvero colpito l'immaginario collettivo perché, pur essendo stato mostrato soltanto un filmato in computer grafica, il gioco risulta essere il più prenotato sul PlayStation Store. Sì, attualmente è il gioco per PS5 con più prenotazioni in assoluto.

Per la precisione, è il più prenotato negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha superato anche Diablo 4, di cui invece si sa molto, è in uscita a breve e ha visto la pubblicazione di una beta giocabile che ha permesso di provarlo a fondo. Misteri del mondo dei videogiochi. Vero che stiamo parlando di una serie amatissima, in particolare in ambito console, ma ribadiamo: il gioco non si è ancora visto.

Ancora più stupefacente il fatto che l'edizione del gioco più prenotata sia quella Premium, quindi la più costosa in ambito digitale, dal prezzo di 99,99 sterline o 109,99 dollari. Vero che comprende l'accesso anticipato al gioco e il primo Kombat Pack, quindi è sicuramente allettante per molti. Di quest'ultimo sono stati svelati da una fuga di notizia i potenziali contenuti.

Molti sperano che il primo gameplay di Mortal Kombat 1 venga mostrato in occasione del PlayStation Showcase di domani 24 maggio 2023. Staremo a vedere. Per ora l'unica certezza è che Mortal Kombat 1 potrebbe diventare una grandissima hit, viste le premesse.