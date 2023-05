F1 Manager 2023 annunciato con trailer, dettagli e finestra di uscita

F1 Manager 2023 è stato annunciato ufficialmente da Frontier Developments, con tanto di trailer, dettagli e finestra di uscita: la nuova edizione del manageriale sarà disponibile nel corso di questa estate su PC, PlayStation e Xbox.

Con ventitré gare, sei eventi Sprint, nuove monoposto, nuovi piloti, nuove sfide e nuovi circuiti, incluso quello urbano di Las Vegas, F1 Manager 2023 punta in maniera decisa a invertire la rotta del franchise dopo il flop di F1 Manager 2022, andando ad arricchire e a migliorare l'esperienza in vari modi.

Avremo infatti a disposizione un controllo totale della nostra scuderia di Formula Uno, con funzionalità gestionali avanzate, gare spettacolari, un gameplay simulativo e una modalità inedita in cui potremo riscrivere alcuni dei momenti chiave dell'ultima stagione ufficiale.

Cominceremo la nostra carriera nei panni di un manager determinato a farsi un nome nell'ambiente e potremo gestire tutti gli aspetti dell'attività, dal personale allo sviluppo dei veicoli, dalla fabbrica ai box, fino ad arrivare alla griglia di partenza e partecipando in prima persona al weekend di gara.

"Partecipa in prima persona al weekend di gara. Accompagna i tuoi piloti nelle varie fasi, dalle prove libere alle qualifiche, affinando la tua strategia prima del giorno di gara. Ogni decisione è sotto la tua responsabilità. Ogni errore sarà una tua responsabilità", si legge nella sinossi ufficiale.

"La grafica realistica in stile televisivo di F1 Manager 2023 è il cuore di ogni appassionante weekend di gara, dove l'azione in pista è più dinamica che mai. Traiettorie, sorpassi, duelli e incidenti sono stati ottimizzati per aumentare lo spettacolo e il realismo."