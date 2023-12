Demon Slayer: la stagione 4 e il nuovo film hanno delle date d'uscita

Demon Slayer sta per tornare. L'adattamento anime del manga di Koyoharu Gotouge, realizzato dallo studio Ufotable, sta per arricchirsi di un film e della stagione 4, che usciranno rispettivamente il 23 febbraio 2024 e nella primavera dello stesso anno. L'annuncio è stato dato con la pubblicazione di un nuovo trailer, che potete vedere qui di seguito.

Altri dettagli

Il film, che sarà distribuito in più di cento territori, comprenderà l'ultimo episodio dell'arco narrativo del villaggio dei fabbri e il primo dell'arco narrativo dell'Addestramento degli Hashira, che occuperà la quarta stagione.

Il trailer in sé non mostra molto del nuovo materiale, limitandosi a dare informazioni generali. Del resto i fan non vogliono avere troppe anticipazioni, nonostante chi abbia letto il manga dovrebbe già sapere cosa accadrà.

Il manga di Demon Slayer è in realtà abbastanza recente: il primo episodio è stato pubblicato nel febbraio del 2016 su Weekly Shonen Jump, con l'ultimo uscito a maggio 2020. In totale conta ventitré volumi. Ha avuto un successo immenso in tutto il mondo, vendendo più di 100 milioni di copie ed entrando nella classifica dei manga più venduti di tutti i tempi. La serie anime ha seguito il successo del manga, diventando una delle più amate di sempre in patria e all'estero, con tanto di spin-off basati sui personaggi più popolari. La prima stagione dell'anime è stata trasmessa nel 2019, la seconda nel 2021, mentre la terza nel 2023.

Demon Slayer racconta la storia di Tankiro Kamado e della sua ricerca di un modo per far ridiventare umana sua sorella Nezuko, tasformata in un demone durante l'eccidio della sua famiglia.