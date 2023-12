PlayStation Plus, gennaio 2024: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Il solito leaker billbil-kun ha insomma azzeccato anche stavolta uno dei giochi di gennaio 2024 su PS Plus , pur non avendo voluto rivelare la lista completa, che come si può vedere è piuttosto interessante e può contare su esperienze molto diverse .

PlayStation Plus vedrà l'arrivo a gennaio 2024 di tre nuovi giochi PS5 e PS4 , appena annunciati ufficialmente da Sony. Scaricabili senza costi aggiuntivi a partire dal 2 gennaio, si tratta in questo caso di:

Capitolo conclusivo della saga sviluppata da Asobo Studio, A Plague Tale: Requiem racconta di come Amicia e Hugo abbiano continuato il proprio viaggio dopo essere sfuggiti alle forze della Santa Inquisizione, dirigendosi stavolta verso un'isola misteriosa che sembra in qualche modo legata alla Piaga che affligge il ragazzino.

Nobody Saves the World

Nobody Saves the World e i suoi affollati dungeon

I ragazzi di Drinkbox Studios volevano creare qualcosa di diverso rispetto al loro gioiellino, Guacamelee!, e così ecco Nobody Saves the World: un action RPG a base dungeon piuttosto originale, in cui controlliamo un personaggio che può trasformarsi in tantissimi modi diversi e acquisire di volta in volta capacità peculiari.

Con il suo stile fumettoso, una struttura molto ricca e un sistema di progressione davvero accattivante, il gioco non mancherà di conquistare chi è alla ricerca di un'esperienza diversa dal solito: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Nobody Saves the World.