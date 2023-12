Slay the Princess: 'piratatelo se non potete permettervelo', dice lo sviluppatore

Slay the Princess è indubbiamente uno dei giochi migliori dell'anno, nonché un successo per il suo studio di sviluppo, Black Tabby Games, che ha addirittura invitato a piratarlo , nel caso non si abbia la disponibilità economica per acquistarlo. Il motivo? Preferisce in ogni caso che ci giochiate direttamente, invece di guardarlo su YouTube e affini.

Il messaggio

L'invito alla pirateria

Leggiamo il messaggio condiviso su X da Black Tabby Games: "Siccome molte nuove persone stanno scoprendo Slay the Princess: il gioco dà il meglio di sé se lo giocate direttamente invece di guardare altri che ci giocano (se i soldi sono un problema, piratatelo e acquistate una copia più avanti, quando li avrete e se vi sarà piaciuto)."

YouTube e affini sono tra i più grossi problemi dei giochi narrativi, almeno negli ultimi anni, perché molti li ritengono esaustivi delle esperienze di gioco. Per questo motivo studi come Black Tabby Games gli preferiscono addirittura la pirateria, perché da autori ritengono che le loro opere vadano per prima cosa fruite direttamente, e non per interposta persona come fanno molti "videogiocatori" moderni.

Slay the Princess è un titolo particolarmente apprezzato. Su Steam conta il 97% di recensioni positive su un totale di quasi 6.000. Anche la nostra recensione ne ha parlato un gran bene. Insomma, è un titolo che vale decisamente la pena di acquistare, anche perché costa soltanto 17,49€ (15,74€ per i saldi di Steam).