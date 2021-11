Devil May Cry 5: su Steam Deck gira perfettamente, come mostrato da Capcom

Capcom ha pubblicato un nuovo video di Devil May Cry 5, per far vedere che il gioco gira alla perfezione su Steam Deck, l'ibrido tra una console portatile e un PC prodotto da Valve. Il filmato mostra il lead designer Yoichiro Ikeda, di cui possiamo vedere solo le mani e ammirare un particolare anelle, affrontare diverse fasi del gioco.

Se conoscete il gioco non c'è in realtà niente di nuovo (Devil May Cry 5 è disponibile ormai da anni), ma fa comunque effetto vederlo girare su Steam Deck in maniera così fluida.

Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell'azione di gioco che i fan stavano aspettando.

Il nuovo episodio della leggendaria serie di azione, Devil May Cry 5, fonde la caratteristica azione dinamica con gli originali personaggi dell'altro mondo e con la nuovissima tecnologia di gioco di Capcom per creare un capolavoro di azione e avventura graficamente rivoluzionario.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Devil May Cry 5. Per il resto vi ricordiamo che il gioco è disponibile anche per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Per chi fosse interessato, è possibile anche acquistare la Devil May Cry HD Collection, così da conoscere la serie dai suoi esordi.