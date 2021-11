Golden Joystick Awards 2021, PC premiato come migliore hardware di sempre

Il PC è stato premiato come migliore hardware di sempre ai Golden Joystick Awards 2021, e l'organizzazione dell'evento ha pensato bene di consegnare l'importante riconoscimento nelle mani di Gabe Newell.

Newell ha ovviamente svolto un ruolo fondamentale nella crescita del PC come macchina da gioco grazie a Steam, ma il premio per la categoria Ultimate Hardware of All Time ai Golden Joystick Awards (ecco tutti i vincitori) ha ovviamente un significato ancora più profondo.

Superando PlayStation, PS4, Super Nintendo e PlayStation 2 nella top 5 per l'hardware migliore di sempre, il PC ha confermato il suo enorme potenziale ma al contempo la sua straordinaria versatilità nel corso degli anni.

Gabe Newell

"I giocatori e gli sviluppatori hanno beneficiato enormemente della continua innovazione nell'ambito dell'hardware da gioco su PC", ha dichiarato Newell contestualmente al ricevimento del premio.

Non è chiaramente un caso che anche le console negli ultimi anni abbiano adottato un'architettura molto simile al PC, e che quest'ultimo abbia avuto accesso alle esclusive prima Microsoft e poi Sony, ribadendo la propria importanza nel mercato.