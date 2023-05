Devolver Direct, maggiori dettagli saranno diffusi nel corso della prossima settimana

L'editore Devolver Digital ha promesso che la prossima settimana condividerà più dettagli sul Devolver Direct, il suo evento annuale di presentazione delle novità in arrivo nei prossimi mesi e anni. Come non essere emozionati per quello che si annuncia come un evento epocale, quantomeno dal punto di vista della simpatia?

Devolver Digital è famosa da anni per organizzare presentazioni estive sopra le righe. La tradizione è nata quando ancora esisteva l'E3, in reazione alle tradizionali conferenze dei grandi editori, e si è mantenuta successivamente, confermata anno dopo anno, tanto da diventare un appuntamento fisso e irrinunciabile.

Quest'anno Devolver Digital ha già molto di annunciato, tra The Plucky Squire, Anger Foot, Pepper Grinder, Gunbrella, Wizard With a Gun, Neva e The Talos Principle 2, quindi la presentazione potrebbe essere particolarmente interessante. Possibile quindi che vengano svelate le date d'uscita di questi titoli, che venga mostrato il gameplay di alcuni di essi e che ne vengano svelati di nuovi.

Uno di questi ultimi potrebbe essere legato all'artwork visibile nel tweet con l'annuncio, difficile da identificare. A guardarlo da vicino sembra essere il profilo di un topino, ma collegarlo ai giochi già annunciati è impossibile. Staremo a vedere.