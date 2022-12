Digimon World Next Order, un trailer in italiano in vista del lancio su PC e Switch

Bandai Namco e Hyde hanno pubblicato oggi un gameplay trailer sottotitolato in italiano di Digimon World: Next Order, che riassume le caratteristiche e la trama del gioco in vista del lancio su PC e Nintendo Switch, fissato al 22 febbraio 2023.

In Digimon World: Next Order, il protagonista Digiprescelto (maschile o femminile a vostra scelta) viene catapultato nel Mondo Digitale, che dovrà salvare da una misteriosa infezione che trasforma i Digimon in Machinedramon gettandolo nel caos.

Si tratta di un gioco di ruolo di stampo giapponese con combattimenti in tempo reale e meccaniche da monster breeding, con il giocatore che dovrà allenare e soddisfare i bisogni dei suoi mostriciattoli digitali. Interpreta dunque in chiave moderna alcune delle meccaniche dell'originale Digimon World per PSX, con alcune importanti differenze. Quella principale è che in questa iterazione il giocatore sarà accompagnato da due Digimon differenti.

Digimon World: Next Order è uscito nel 2017 in Europa per PS4 e PS Vita, e solo ora arriva anche su PC e Nintendo Switch. Queste due versioni includono la "Beginner Mode", un livello di difficoltà più basso con meccaniche semplificate, e la funzionalità "corsa", che permetterà ai giocatori di muoversi più velocemente negli scenari di gioco. Sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS4 di Digimon World: Next Order.