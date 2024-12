I dipendenti di Kadokawa sarebbero “entusiasti” per la possibile acquisizione da parte di Sony

L'articolo afferma che una delle cause maggiori dello scontento riguarda il cyberattacco subito da Kadokawa all'inizio dell'anno , che avrebbe comportato al furto di 1,5 TB di dati, incluse informazioni personali dei dipendenti, e della debole reazione da parte del presidente e CEO Takeshi Natsuno , reo di non aver neppure organizzato una conferenza stampa per rassicurare gli impiegati.

Stando a un report pubblicato dalla testata giapponese Bunshun (tradotto da Automaton), i dipendenti di Kadokawa , la compagnia madre di FromSoftware, sarebbero entusiasti alla prospettiva di un'acquisizione da parte di Sony , in quanto scontenti dell'attuale management.

C'è insoddisfazione per la gestione del CEO Natsuno

"Le persone attorno a me sono entusiaste per la prospettiva di un'acquisizione da parte di Sony", ha dichiarato un dipendente anziano di Kadokawa a Bunshun. "Questo perché c'è un certo numero di dipendenti che sono insoddisfatti dell'amministrazione di Natsuno, che non si è nemmeno preoccupata di tenere una conferenza stampa dopo che le informazioni personali delle persone sono trapelate nel cyberattacco. Si aspettano che se Sony dovesse acquisire la società, si sbarazzerebbe prima del presidente".

Takeshi Natsuno, il CEO di Kadokawa

Sempre secondo le fonti di Bunshun, il precedente CEO di Kadokawa e membro della famiglia fondatrice Tsuguhiko Kadokawa avrebbe affermato di essere "sorpreso, ma positivo" riguardo alla possibile acquisizione della compagnia da parte di Sony.

Al contrario, l'analista di mercato Takahiro Suzuki afferma che l'azienda avrebbe poco o nulla da guadagnare da questa operazione, in quanto "Kadokawa perderà la sua indipendenza e il management diventerà più rigido", ha detto. "Se vogliono continuare a sviluppare la propria attività in autonomia come hanno fatto finora, chiaramente l'acquisizione sarebbe una scelta sbagliata."

Poche settimane fa anche la testata Toyo Keizai ha pubblicato un report che afferma che il personale di Kadokawa sarebbe favorevole all'acquisizione da parte di Sony, in questo caso vista come una possibilità per permettere all'azienda di aprirsi maggiormente al mercato internazionale.

Le trattative tra Sony e Kadokawa sono iniziate in maniera formale lo scorso mese, anche se pare che il corteggiamento da parte della casa madre di PlayStation vada avanti da anni. Le parti al momento pare non siano ancora arrivate a un accordo, ma il mercato ha reagito favorevolmente a questa eventualità, come dimostra l'incremento del valore delle azioni di ambo le società, con Sony che giusto ieri ha raggiunto il picco più alto degli ultimi 20 anni.