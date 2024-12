Questo sito permette di creare dei meme usando le immagini dei videogiochi classici

I videogiochi classici sono pieni di citazioni memorabili come "All your base are belong to us" (intraducibile senza snaturarla) dello sparatutto classico Zero Wing, oppure "Cos'è un uomo? Un misero mucchio di segreti," da Castlevania: Symphony of the Night. Ora è possibile creare dei meme in maniera quasi automatica, sfruttando alcune immagini iconiche dentro a un tool che funziona direttamente da browser.