Dirt 5: Codemasters presenta le classi dei veicoli del gioco

Codemasters presenta le classi dei veicoli di Dirt 5 che saranno contenute all'interno del gioco. Si tratta di una selezione che garantisce varietà e azione e che include alcune auto mai viste prima in un titolo DIRT. Il gioco è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC e, quando usciranno, anche su Xbox Series X e PlayStation 5.

Lo sviluppatore inglese ha anche confermato che la lista completa dei veicoli sarà annunciata nei pressi del lancio del gioco. Al momento, però, dobbiamo accontentarci delle classi:

Cross Raid - Costruita appositamente per superare terreni difficili, la nostra classe Cross Raid combina velocità, resistenza e durata per alcuni camion davvero fantastici, tra cui il Volkswagen Race Touareg 3 e il Laffite G-Tec X-Road, che debuttano per la prima volta nel videogioco!

- Costruita appositamente per superare terreni difficili, la nostra classe Cross Raid combina velocità, resistenza e durata per alcuni camion davvero fantastici, tra cui il Volkswagen Race Touareg 3 e il Laffite G-Tec X-Road, che debuttano per la prima volta nel videogioco! Rock Bouncer - Enormi ruote, sospensioni pazze, un grande. Oh, sarai nel bel mezzo di tutto questo. Il Rock Bouncer di DIRT 5 è stato appositamente progettato per conquistare il terreno più insidioso. Usa la sua trazione, accelerazione e testardaggine per superare tutti gli ostacoli negli eventi più estremi.

- Enormi ruote, sospensioni pazze, un grande. Oh, sarai nel bel mezzo di tutto questo. Il Rock Bouncer di DIRT 5 è stato appositamente progettato per conquistare il terreno più insidioso. Usa la sua trazione, accelerazione e testardaggine per superare tutti gli ostacoli negli eventi più estremi. Rally Cross - Un punto fermo dei giochi DIRT, le auto della nostra classe Rally Cross sono progettate per la velocità su tutti i terreni e si spostano lateralmente il prima possibile. Perfette per i nostri circuiti più stretti e le curve tortuose, artisti del calibro di Peugeot 208 WRX e Citroen C3 R5 possono accendersi in un centesimo di secondo e passare da 0-60 quasi altrettanto rapidamente.

Formula Off Road - Questa classe ospita il nostro mostruoso WS Auto Racing Mudclaw: una vera bestia fuoristrada con enormi gomme e potenza incredibile. Ideale per gli eventi Stampede di DIRT 5, la classe Formula Off Road è quello che cerchi per negoziare praticamente qualsiasi cosa e velocemente.

Classic Rally - Ripercorri gli anni con macchine iconiche che hanno reso popolare il concetto di andare veloce su qualsiasi terreno possibile. Dalla Fiat 131 Abarth Rally, alla Porsche 924 GTS Rallye, questi eroici veicoli fuoristrada ti ricorderanno che l'età non è che un numero, con una seria potenza e alte prestazioni.

80s Rally - Un'epoca d'oro delle corse fuoristrada, nessun gioco DIRT sarebbe completo con alcune delle vetture fuoristrada di maggior successo degli anni '80. Stiamo introducendo le preferite della serie come la Ford RS200, con incredibili nuove arrivate come la Porsche 959 Prodrive Rally Raid, per una classe che migliora nel tempo.

90s Rally - Rivivi un momento in cui il fuoristrada è diventato davvero mainstream e ricrea le rivalità con la Subaru Impreza S4 e la Mitsubishi Lancer Evo VI. Stiamo anche dando un po 'd'amore alle macchine estreme più grandi degli anni '90: tenetele d'occhio quelle!

Rally GT - Anche le auto GT più raffinate costruite per l'asfalto non possono non esserci in DIRT. La classe Rally GT ti offre dei fantastici veicoli equipaggiati con specs fuoristrada, tra cui l'Aston Martin V8 Vantage GT-4 e la Porsche 911 R-GT.

Sprint - La classe di DIRT 5 dedicata alle nostre incredibili auto sprint, ruote sportive di tutte le dimensioni e 900 CV - perfette per correre su piste ovali sporche e spostarsi lateralmente. Una classe unica per un'esperienza di guida unica.

Pre Runners - Pensa ai migliori SUV da strada e veicoli per tutti gli usi. Ora pensali per corse fuoristrada estreme. Questa è la classe Pre-Runners, con incredibili versioni da gara dell'Aston Martin DBX e altre ancora che verranno svelate presto.

Super Lites - Bassi per eccesso di peso, alti sull'azione, questi razzi hanno un rapporto peso-potenza che faranno lacrimare gli occhi. Divertiti a domare l'Ariel Nomad Tactical, l'Exomotive Exocet Off-Road e molto altro. Questi veicoli compatti sono costruiti per la velocità su tutti i terreni.

Unlimited - Camion. Grandi camion. Costruiti per gli eventi fuoristrada più esigenti al mondo. Ti daranno la sicurezza e il senso di potere di cui hai bisogno su tutto il terreno accidentato che DIRT 5 ha da offrire. Salta sul Jimco Unlimited Truck, il Brenthel Industries Unlimited Truck e altro ancora e comanda agli eventi più impegnativi.

La promettente modalità carriera di Dirt 5 è stata presentata in questo trailer. Cosa ne pensate del gioco?