Disco Elysium The Final Cut classificato per Nintendo Switch e Xbox Series X e S

Il 30 agosto 2021, cioè oggi al momento di scrivere questa notizia, Il PEGI ha classificato Disco Elysium The Final Cut per Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S. Che queste versioni fossero in lavorazione era risaputo, ma non ne era mai stata annunciata l'uscita effettiva.

Ora invece abbiamo un segno tangibile della loro imminenza, considerando l'estrema attendibilità della fonte (gli enti di classificazione non si mettono a fare scherzi. Purtroppo la pagina del PEGI non riporta altre informazioni interessanti. Del resto stiamo parlando di un titolo noto. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut.

Disco Elysium The Final Cut, versione riveduta e corretta di Disco Elysium, uscito solo per PC, è già disponile per PC, PS4, PS5 e Stadia. Si tratta di un gioco di ruolo isometrico incentrato sulla narrazione e sulle scelte del giocatore, che ha fatto tanto parlare di sé per la libertà concessa ai giocatori e per la sua profondità generale. Vale la pena giocarlo, su qualsiasi piattaforma lo si faccia.