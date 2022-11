Disgaea 7: un trailer presenta personaggi e meccaniche di gioco dell'RPG per Switch e PlayStation

Disgaea 7 torna a mostrarsi oggi grazie al secondo trailer ufficiale pubblicato da Nippon Ichi Software. Nel filmato vengono snocciolate nuove informazioni sull'RPG strategico in arrivo su Nintendo Switch, PS5 e PS4, in particolare su personaggi e meccaniche di gioco. In tal senso è un vero peccato che il trailer per il momento sia disponibile solo in lingua giapponese e senza sottotitoli in inglese, il che rende arduo comprendere pienamente quanto mostrato.

Al momento sappiamo che Disgaea 7 è diretto da Shunsuke Minowa e come da tradizione mescolerà strategia e gioco di ruolo. La storia si svolgerà nell'Himoto Netherworld, ispirato al folklore giapponese, e avrà come protagonisti il samurai errante Fuji e la ragazza otaku Piririka.

Non mancano delle novità per quanto riguarda il gameplay, come ad esempio il sistema Dodeka MAX, che fa ingigantire i personaggi, fino a spingerli fuori dalla mappa, e gli permette di sferrare attacchi potentissimi. Altra novità sarà il sistema di reincarnazione degli oggetti, che consentirà di evolverli in diversi modi. Ad esempio si potranno creare delle armi edibili, per ottenere effetti curativi o potenziamenti vari.

Vi ricordiamo che Disgaea 7 sarà disponibile in Giappone a partire dal 26 gennaio 2023. Al momento non ci sono piani ufficiali per lanciare il gioco anche in Europa e Nord America, ma siamo certi che prima o poi arriverà anche nei nostri lidi, come i precedenti capitoli della serie.