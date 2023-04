Disney +: 5 film di Spider-Man arrivano sul servizio, ma per ora la conferma è solo per gli USA

Disney ha annunciato che 5 film di Spider-Man sono in arrivo su Disney+ nel corso delle prossime settimane, ma per il momento la conferma è unicamente per gli Stati Uniti. Per l'Italia non è ancora chiaro come andranno le cose. Precisamente, i film in arrivo su Disney Plus sono i seguenti:

Spider-Man - 21 aprile 2023

Spider-Man 2 - 21 aprile 2023

Spider-Man 3 - 21 aprile 2023

The Amazing Spider-Man - 21 aprile 2023

Spider-Man Homecoming - 12 maggio 2023

Come potete vedere, si tratta delle tre pellicole di Sam Raimi, del primo film con Andrew Garfield e infine dell primo film con Tom Holland. Si tratta di una raccolta per tutti i gusti. Il secondo film della serie di Holland, ovvero Far From Home, è già parte di Disney + in Italia, ricordiamo.

Come detto, per il momento la conferma è solamente per gli Stati Uniti. I film di Spider-Man sono un territorio complesso, in quanto sono in parte di proprietà di Sony, quindi Disney non ha tutti i diritti per farne ciò che vuole e la gestione varia di Stato in Stato, a seconda di altri accordi. Ad esempio, nel Regno Unito vari film di Spider-Man erano arrivati già lo scorso anno.

Disney + Italia, su Twitter, non ha ancora annunciato nulla a riguardo, quindi dovremo attendere di vedere se i film arriveranno nella giornata di domani o meno.

Rimanendo in casa Disney, la compagnia sta valutando tutte le possibili opzioni per il ruolo di Kang, dopo le accuse contro Majors.