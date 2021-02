Disney+: Star è disponibile da oggi in Italia con nuovi film e serie TV

A distanza di un anno dall'uscita ufficiale, l'offerta di Disney+ si arricchisce con tutta una serie di film e serie TV inedite. Star, infatti, a partire da oggi 23 febbraio 2021 è disponibile da oggi in Italia e va ad affiancare l'offerta dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Completamente integrato all'interno di Disney+, Star ha una propria sezione dedicata, con una vasta raccolta di intrattenimento che include film, serie TV, documentari e molto altro, insieme a nuovi Star Original esclusivi e produzioni locali create per il servizio.

"Disney+ è entrato nelle vite di quasi cento milioni di persone in tutto il mondo, offrendo una casa all'eccezionale storytelling dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Oggi, il lancio dell'offerta di intrattenimento di Star rappresenta un'entusiasmante crescita per il servizio", ha dichiarato Rebecca Campbell, Chairman, International Operations and Direct-to-Consumer, The Walt Disney Company. "Con l'arrivo di Star, stiamo portando ancora più valore ai consumatori, con un'incredibile offerta di film e serie di alta qualità per famiglie, ragazzi e adulti, arricchita dall'acquisizione di 21st Century Fox e dai nostri studi creativi".

La sezione Star è la casa di migliaia di ore di film e serie TV dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (ABC Signature e 20th Television), FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures e molti altri. Dalle comedy ai drama e ai thriller, Star offre una varietà di titoli per tutti i gusti, incluse le serie TV più amate dai fan come Grey's Anatomy, 24, X-Files, Lost e I Griffin. Tra i titoli attualmente disponibili anche l'innovativa serie targata FX e vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe Atlanta, di Donald Glover; la comedy di ABC nominata all'Emmy e al Golden Globe black-ish, con Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Yara Shahidi; il legal drama di Shonda Rhimes acclamato dalla critica Scandal; e la sitcom vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe Modern Family, creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan.

Inoltre, i film pluripremiati disponibili al lancio includono Braveheart - Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, 58 minuti per morire - Die Harder, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.

Nei mercati internazionali, Star offre anche nuovi contenuti originali dai Disney Television Studios, con più di 35 serie in prima visione che arriveranno entro la fine dell'anno. Tra i titoli ora disponibili in streaming ci sono il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little Lies - Piccole grandi bugie, The Undoing - Le verità non dette); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) ed Elizabeth Berger (This Is Us) e la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty). Anche le serie drama Helstrom, il cui produttore esecutivo è Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker, sono disponibili da oggi. La disponibilità dei titoli varia a seconda dei Paesi.

Inoltre, come parte dell'impegno della Company a ideare, sviluppare e realizzare in Europa nuove produzioni originali, Star offrirà una serie di produzioni originali locali, con un ambizioso catalogo già annunciato in Europa.

Oggi Disney+ ha aggiunto un nuovo sistema di parental control che permette di stabilire dei limiti di accesso ai titoli per i singoli profili, in base alla classificazione dei contenuti. Il parental control consente inoltre di aggiungere un PIN per i profili con accesso ai contenuti adatti a un pubblico più adulto.