Doctor Who: Ncuti Gatwa sarà il quattordicesimo Dottore

L'attore Ncuti Gatwa sarà il quattordicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who. Prenderà quindi il posto di Jodie Whittaker, che è stata il Dottore per trentadue episodi. Gatwa è diventato famoso grazie al successo ottenuto con la serie Netflix Sex Education, ed è la prima persona di colore a interpretare il Dottore da protagonista nei circa sessant'anni in cui la serie della BBC è stata in televisione.

Ncuti Gatwa in foto, sarà il quattordicesimo Dottore

In verità, durante la serie della Whittaker è apparso un altro Dottore di colore in diversi episodi, interpretato dall'attore Jo Martin, che ha comunque svolto il ruolo di personaggio secondario. In questo caso stiamo parlando del ruolo principale.

Oltre a Sex Education, Gatwa ha interpretato il ruolo di Demetrio in una riduzione teatrale di Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, messa in scena al teatro The Globe di Londra. Interpreterà anche un ruolo non ancora svelato nel film Barbie di Greta Gerwig.

La prima stagione del Doctor Who con Gatwa protagonista dovrebbe arrivare nel 2023, in attesa del finale dell'ultima stagione con la Whittaker, che si annuncia come particolarmente drammatico.