DOOM Eternal, requisiti di sistema rimossi da Steam: è cambiato qualcosa?

DOOM Eternal ha visto i requisiti di sistema rimossi da Steam: erano stati pubblicati alcuni giorni fa e non è chiaro il motivo per cui il team di sviluppo abbia voluto toglierli dalla pagina del gioco.



In uscita il 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, con la versione Nintendo Switch in arrivo più avanti, DOOM Eternal offrirà un gameplay ancora più frenetico e spettacolare grazie all'introduzione di una serie di novità.



I requisiti di sistema di DOOM Eternal, che come detto sono stati rimossi, parlavano di un processore Intel Core i5 da 3,3 GHz e di una NVIDIA GeForce GTX 970 come componentistica minima. Che sia cambiato qualcosa?



Sappiamo tuttavia che il motore grafico messo a punto da id Software è solido e ben ottimizzato, arrivando a garantire addirittura 1000 frame al secondo in presenza di determinate condizioni.



Eventuali modifiche dei requisiti dunque non dovrebbero portare chissà quali sconvolgimenti: se disponete di un buon PC da gioco DOOM Eternal saprà senza dubbio darvi grandi soddisfazioni anche sul piano tecnico.