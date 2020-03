Giochi Nintendo Switch, My Hero One's Justice 2 nella settimana del 9 marzo 2020

Ora che la nuova settimana è ufficialmente cominciata, arriva il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i titoli in arrivo sulla console ibrida targata Nintendo nei prossimi sette giorni. Ecco dunque tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 9 marzo 2020.

D'accordo, restiamo umili: è fondamentalmente uno il titolo di rilievo che approderà su Nintendo Switch questa settimana, la cui data di lancio è attualmente fissata per il prossimo 13 marzo 2020 (venerdì prossimo). E sì, come potete immaginare si tratta di My Hero One's Justice 2. "My Hero One's Justice 2 è il nuovo episodio della serie prodotta da Bandai Namco e basata sull'anime My Hero Academia. In My Hero One's Justice 2 i giocatori potranno creare un team di tre lottatori da un gigantesco roster di eroi e cattivi e scontrarsi contro altri giocatori, sia online che offline, o contro la CPU".

Il nostro provato di My Hero One's Justice 2 è già disponibile, fategli dunque riferimento per ogni maggiore dettaglio. Vi attira la nuova produzione dedicata al celebre manga e anime? Acquisterete My Hero One's Justice 2? Lo recupererete più avanti a prezzo ridotto? Fatecelo sapere tra i commenti, se volete!