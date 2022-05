DOOM Guy: Life in First Person: John Romero annuncia la sua autobiografia

John Romero ha annunciato DOOM Guy: Life in First Person, la sua autobiografia incentrata sulla sua carriera nell'industria dei videogiochi, ma non solo. La pubblicazione del libro, disponibile in formato sia cartaceo, sia digitale, è prevista per il 10 gennaio 2023. Vediamo la copertina:

DOOM Guy: Life in First Person, la copertina

Romero ha quindi deciso di raccontare la sua storia, con dietro le quinte sullo sviluppo di titoli importantissimi per la storia dei videogiochi quali DOOM, Quake e Wolfenstein, ma anche con aneddoti legati ai suoi inizi su Apple II. Naturalmente non mancheranno riferimenti al suo contrastato rapporto con John Carmack, con cui fondò id Software, e alla sua carriera attuale.

"La sua è la storia di un uomo che si è fatto da solo, fondando diverse compagnie, dopo un'infanzia fatta di violenza e abusi che lo ha portato al design dei videogiochi, dove si sentiva libero di creare nuovi mondi e posti in cui fuggire. Un padre alcolizzato, un nonno razzista che non approvava i genitori di etnia mista e una nonna che gestiva un bordello in Messico formano la storia della sua infanzia, una storia mai raccontata."

DOOM Guy: Life in First Person sarà formato da 288 e sarà pubblicato da Abrams Press.