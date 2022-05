Metal Gear Solid 5: l'evento del disarmo nucleare è impossibile da completare

Stando a un'indagine, l'evento di disarmo delle testate nucleari di Metal Gear Solid 5, l'ultimo capitolo della serie di Hideo Kojima, è impossibile da completare, quantomeno usando gli strumenti forniti dal gioco.

La scorsa settimana, il canale YouTube Did You Know Gaming ha pubblicato un video in cui si parla del misterioso capitolo finale di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Naturalmente viene trattata anche la teoria dei fan secondo cui la sequenza del disarmo nucleare sbloccherebbe il capitolo 3, chiamato Peace. Il tutto nasce da dei file di gioco in cui ci sarebbero riferimenti al presunto capitolo tagliato.

Comunque sia, stando alle indagini svolte, l'evento del disarmo nucleare non può essere attivato organicamente, perché ci sono circa 40 testate nucleari che non possono essere raggiunte e disarmate dai giocatori (versione PS3).

Quindi, l'unico modo per farcela è quello di usare dei trucchi, come fatto anni fa dalla cosiddetta Anti-Nuke Gang e come confermato da Konami. Quindi non esiste un modo per ottenere quell'obiettivo, fatto che porta a considerare smentita anche la teoria su Peace.