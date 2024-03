Doomsday: Last Survivors fa squadra con The King of Fighters per festeggiare il 1° anniversario

Doomsday: Last Survivors sta festeggiando il 1º anniversario lanciando un crossover inaspettato quanto accattivante. Il gioco di strategia di sopravvivenza zombie con multiplayer online unirà le forze con lo storico e leggendario gioco di combattimento THE KING OF FIGHTERS '97! Partecipando all'evento, i giocatori possono sbloccare uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi, la celebre Mai Shiranui, come personaggio giocabile.

L'evento a tempo limitato "Pergamena di KOF '97" ti permette di partecipare a una roulette per completare un puzzle e vincere ricompense, incluse delle monete a tema con cui acquistare i contenuti esclusivi della collaborazione. Ma non è tutto. Perché sono tutti chiaramente a tema picchiaduro, come si può vedere di seguito:

Mai Shiranui come eroe giocabile

Oggetti di gioco della collaborazione DLS x KOF '97: 1 skin della Squadra, 2 skin del Rifugio, 1 set di Armamento, 1 Cornice ritratto e 4 decorazioni del Rifugio

Personalizzazioni extra per l'account: 6 emoji per la chat, 1 bolla di chat, 1 etichetta del Rifugio e 1 Scudo

I premi a tema KOF '97 di Doomsday: Last Survivors

Inoltre, partecipando alla roulette i giocatori hanno la possibilità di partecipare all'estrazione dei seguenti premi: