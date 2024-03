PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi 'gratis' per PS4/PS5 di aprile è vicino, data e ora

Marzo sta per finire e questo significa molte cose. La stagione si fa più calda, i giochi più importanti del mese sono oramai stati pubblicati e Sony sta per annunciare i nuovi giochi "gratis" per gli abbonati di PlayStation Plus Essential di aprile 2024. I giochi, che saranno come sempre accessibili anche per chi è abbonato ai livelli più alti del servizio per PS4 e PS5, saranno reclamabili tra non molto. Vediamo esattamente quando avverrà l'annuncio, con data e orari precisi.

Ricordiamo che Sony, tranne rarissime eccezioni, ha sempre annunciato i giochi gratis di PlayStation Plus Essential il mercoledì antecedente al primo martedì del mese successivo. Visto che detto in questo modo è un po' complicato, precisiamo che l'annuncio dovrebbe avvenire il 27 marzo alle 17:30 italiane.

Come sempre, è possibile che Sony decida di fare qualche cambiamento eccezionale, magari nel caso nel quale venga svelato un evento PlayStation e decida di svelare i giochi gratuiti in tale sede (il che farebbe presupporre qualcosa di speciale per PS Plus Essential). Ciò detto, ci basterà attendere un paio di giorni per scoprirlo, o anche meno se i leaker dovessero scoprire i dettagli in anticipo.