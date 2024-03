Lords of the Fallen al prezzo minimo storico su Amazon con la Festa delle Offerte

Oggi è l'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e quindi è l'ultima occasione per sfruttare le promozioni più interessanti di questo periodo di sconti. Ora, vi proponiamo ad esempio Lords of the Fallen per PS5 e Xbox Series X . Il prezzo attuale è 37.99€, rispetto al prezzo originale di 69.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Lords of the Fallen è un gioco di ruolo d'azione ispirato ai soulslike. Non si tratta del primo capitolo della saga, ma questo nuovo gioco è completamente slegato dal precedente e non è necessario aver giocato il primo titolo per comprendere cosa accade in questo. Anche i sistemi di gioco sono diversi.

Possiamo ovviamente aspettarci tanti scontri contro potenti nemici, molteplici equipaggiamenti tra i quali scegliere e un sistema di gioco unico, che ci permette di viaggiare tra due diverse versioni del mondo, che permetteranno di avanzare in modo unico.