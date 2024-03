Final Fantasy 14: Dawntrail, l'uscita è stata spostata per Shadow of the Erdtree

La data di uscita di Final Fantasy 14: Dawntrail è stata spostata per Shadow of the Erdtree, l'imminente e attesa espansione di Elden Ring. Non è stata tuttavia una questione di timore, bensì di rispetto per i fan, che così avranno modo di dedicarsi al DLC targato FromSoftware.

Ecco, fra questi fan c'è anche Naoki Yoshida, game director di Final Fantasy 14. "In realtà volevamo far partire un po' prima l'accesso anticipato di Dawntrail (...) ma abbiamo pensato che tutti fossero interessati a giocare a Shadow of the Erdtree. Ebbene, vi concedo una settimana!"

"Potrete sfruttare questa settimana per godervi il DLC di Elden Ring e poi passare le vacanze estive su Dawntrail. Voglio solo chiarire che lo spostamento non è avvenuto perché voglio giocare a Shadow of the Erdtree, anche se in realtà non vedo l'ora di farlo."