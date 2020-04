Dragon Ball: Rhea Ripley omaggia Vegeta alla WrestleMania 36 Night Two

Demi Bennett, meglio conosciuta sul ring con il nome d'arte di Rhea Ripley, è una wrestler australiana particolarmente nota, sotto contratto con la World Wrestling Entertainment. Ma prima di ogni altra cosa è anche una grande fan di Dragon Ball e del principe Vegeta, e ce lo ha ricordato proprio in questi giorni.

Curiosi di saperne di più? Ebbene, Rhea Ripley ha affrontato come previsto la sua sfidante in occasione della WrestleMania 36 Night Two di domenica scorsa, ma lo ha fatto indossando l'armatura di Vegeta. O meglio: indossando una serie di indumenti e accessori che richiamano molto da vicino quanto indossato dal principe dei Saiyan, precisamente nella saga di Cell di Dragon Ball Z. Non ci credete? Date un'occhiata al colore dei pantaloncini, agli strappi, al corpetto superiore, infine ai dettagli della cintura da wrestler.

Al confronto diretto ci pensiamo invece noi, con l'immagine qui di seguito riportata. Oltre al suo amore smisurato per Dragon Ball, vale la pena ricordare brevemente anche la carriera di Rhea Ripley: ha vinto l'NXT UK Women's Championship, poi l'NXT Women's Championship, ed attualmente è l'unica donna ad aver detenuto contemporaneamente entrambi i titoli.

Il mondo degli anime e dei manga non cessa di trovare punti di collegamento e di appoggio con il mondo reale; forse i cosplayer ne sono la conseguenza più evidente. Da questo punto di vista, potremmo suggerirvi di dare un'occhiata almeno all'affascinante Bunny Bulma.