Pokémon GO, come riscattare i codici promozionali online

Forse non avete mai neppure notato questa funzionalità, ma su Pokémon GO è possibile riscattare codici promozionali. Adesso la feature è stata resuscitata, ripresa e potenziata dagli sviluppatori di Niantic Labs, con tutta una serie di novità rilevanti. Vediamo dunque come riscattare i codici promozionali online.

Perché in fondo la vera novità della questione è tutta qui: Pokémon GO permette ora di riscattare i codici promozionali online. Sarà sufficiente recarsi presso questo sito web predisposto dagli sviluppatori di Niantic Labs, poi effettuare l'accesso con le stesse credenziali che il giocatore utilizza già su Pokémon GO, infine digitare il codice. Tutti i prodotti riscattati verranno automaticamente aggiunti all'inventario di gioco sull'app per Android e iOS. Comodo no? Magari torneranno utili non appena sarà possibile partecipare ai Raid di Pokémon GO da casa.

A questo punto potreste chiedervi cosa sono i codici promozionali di Pokémon GO: si tratta di un modo come un altro per ottenere oggetti bonus gratuitamente. Però solo Niantic Labs al momento può rilasciarli, e finora ciò è avvenuto davvero raramente. Di certo se adesso la funzionalità è stata potenziata, gli sviluppatori stanno pensando a qualche nuova occasione per utilizzarla: forse già per regalare oggetti in questi tempi bui legati al coronavirus, in cui non si può uscire di casa per giocare a Pokémon GO (beh, non si può uscire di casa affatto, a ben vedere). Fortuna che Pokémon GO è stato potenziato di conseguenza, ed è più facile giocare da casa adesso.

A beneficiare del sito per riscattare i codici promozionali di Pokémon GO sono i giocatori su iPhone e in generale su dispositivi iOS, gli unici che fino a questo momento non presentavano la feature neppure nel negozio di gioco. Non che comunque Niantic Labs abbia fornito occasione per darle un'occhiata, negli ultimi anni.