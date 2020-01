Dragon Ball Super: Goku Super Saiyan 5 celebrato da una fanart

I fan del franchise di Akira Toriyama sognano da sempre l'introduzione di Goku Super Saiyan 5, noto in Italia soprattutto grazie alla fama raggiunta negli anni duemila con Dragon Ball AF. Chissà, Dragon Ball Super prima o poi potrebbe davvero accoglierlo, ma intanto di concreto ci sono soltanto le fanart.

E proprio una nuova fanart realizzata da VPagon su Twitter (e subito accolta positivamente) celebra il Goku Super Saiyan 5 che (si spera) prima o poi verrà introdotto anche in Dragon Ball Super. Questa speranza del resto non è completamente assurda: già con il recente Dragon Ball Super: Broly (film canonico, a detta di Toriyama e Toyotaro) sono state poste le basi per la canonizzazione del Super Saiyan di Quarto Livello. Parliamo della modalità di trasformazione nel Super Saiyan Leggendario di Broly, ma questo è un approfondimento che in caso verrà ripreso a tempo debito.

Secondo il parere di chi scrive, comunque, è più probabile vedere un Goku Super Saiyan 5 in Super Dragon Ball Heroes, che in Dragon Ball Super. Nell'anime/manga/gioco arcade non canonico, del resto, sono già arrivati Vegeta Super Saiyan di Terzo Livello e Gohan Super Saiyan 4: da lì al quinto livello il passo è breve.

Super Saiyan Five.



— VPagon [Commissions OPEN] (@pagon_v) January 13, 2020