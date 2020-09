Dragon Ball Super, la potenza di Goku aumenterà ancora nel capitolo 64 del manga?

Goku ha abituato i lettori del manga e gli spettatori dell'anime di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super ad un'evoluzione continua: diventa sempre più forte. E la sua potenza potrebbe aumentare ancora, nel prossimo capitolo del manga di Toriyama e Toyotaro.

Queste informazioni provengono dal materiale già trapelato e dedicato al capitolo 64 del manga Dragon Ball Super: vi suggeriamo dunque di interrompere qui la lettura, se non desiderate anticipazioni di sorta. Bene: a quanto pare tra qualche giorno, quando il capitolo in questione sarà disponibile su Manga Plus, potremo assistere ad una nuova forma di Goku.

Dalle prime immagini disponibili, che vi riportiamo qui di seguito, in realtà è difficile comprendere cosa sia accaduto: Goku sembra aver raggiunto una nuova forma, aumentato la propria potenza, oppure essersi trasformato ancora. Qualunque cosa sia accaduta, questa ha destato l'attenzione di Beerus e Whis, e i due non si lasciano impressionare tanto facilmente. L'opinione diffusa è che Goku abbia finalmente raggiunto l'Ultra Istinto completo, dopo l'allenamento e il sacrificio di Merus.

Un nuovo colore dei capelli e l'ennesimo Super Saiyan God Super Saiyan non sono però da escludere a priori: appuntamento al prossimo 20 settembre 2020, dunque, quando finalmente sapremo la verità.

Dragon Ball Super Chapter 64: Son Goku of The Galactic Patrol Early draft pages.

