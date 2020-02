Dragon Ball Super: Shaggy e Scooby come personaggi dell'anime, in questa fanart

Avete sempre sognato di vedere Shaggy e Scooby dare una mano a Goku, Vegeta e compagnia nell'anime e manga di Dragon Ball Super? Oggi potrete sognare in modo un po' più concreto, perché stiamo per mostrarvi una nuova, fantastica fanart.

L'autore del lavoro in questione è Tovio Rogers, artista attivo su Twitter e Patreon, nonché autore della Cyborg Velma di Dragon Ball Z di qualche giorno fa, se ricordate bene. Ora: il ragazzo ha realizzato un disegno molto originale e ben realizzato, dove Shaggy e Scooby-Doo diventano a tutti gli effetti personaggi protagonisti di Dragon Ball Super (anime o manga che sia). Scooby è chiaramente un Dio della Distruzione, Beerus/Bills probabilmente (dal cane al gatto il passo è breve). Shaggy sembra un mix di Goku e Vegeta, comunque un guerriero e di certo non una divinità (anche se il suo enorme ed ironico potere, come il web sa bene, glielo consentirebbe tranquillamente).

L'immagine in questione la trovate poco più avanti, in calce a questo articolo. Abbiamo poco altro da ricordarvi, se non di tenere d'occhio Manga Plus: il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super debutterà nel corso del mese.