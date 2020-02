Twitch, streamer di Runescape da fuoco alla sua scrivania in diretta

Lo streamer Twitch BeggarOfficial (o MrBeggar), dedito a Runescape, ha praticamente dato fuoco alla sua scrivania in diretta. Come ha fatto? Voleva semplicemente fare il simpatico bruciando un fazzoletto usato a onor di webcam,con un accendigas, dopo averlo offerto all'asta. Il nostro eroe del giorno dallo strano cappello non è però riuscito a gestire la fiamma, leggasi che non è riuscito a spegnerla soffiando, e si è trovato costretto a lanciare il fazzoletto sulla scrivania per non bruciarsi.



La furia degli elementi non si è arrestata e le fiamme hanno continuato a bruciare anche sulla scrivania, come dimostrano le scintille visibili nella clip che trovate in fondo alla notizia, costringendo l'eroico MrBeggar ad andare a prendere una bottiglietta d'acqua per spegnerle.



Da grande conoscitore della magia elementale qual è, lo streamer è infine riuscito ad avere la meglio sull'incantesimo muco infuocato, riprendendo in mano la situazione. Ovviamente il nostro consiglio è quello di non giocare con il fuoco mentre siete davanti al PC, perché il materiale elettrico non ama particolarmente le fiamme. Del resto anche MrBeggar, resosi conto di ciò che ha fatto, si è dato dell'imbecille da solo. Noi non possiamo che concordare.



Non è la prima volta che su Twitch gli streamer fanno cose assurde per ottenere visibilità. Ad esempio la streamer Amouranth è stata scambiata per una prostituta mentre andava in giro per mobilifici a spolverare vestita con abiti sexy, oppure la streamer Alinity si è fatta odorare la vagina dal cane in diretta, anche se involontariamente.