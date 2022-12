Dragon Quest 3 HD-2D Remake: notizie in arrivo presto, dice Yuji Horii

Il creatore della serie Dragon Quest, Yuji Horii, ha riferito che ci sono informazioni in arrivo presto per Dragon Quest 3 HD-2D Remake, con i lavori ancora pienamente in corso presso il team.

Horii ha parlato nuovamente del gioco in un'intervista pubblicata dalla rivista nipponica Famitsu, confermando che ulteriori notizie arriveranno nel prossimo periodo, visto che dopo il primo annuncio il gioco è un po' sparito dai radar.

Non ci sono ulteriori dettagli, ma evidentemente Square Enix sta pensando a una nuova dose di informazioni e forse un trailer per il remake in questione.

"Stiamo lavorando duro su Dragon Quest 12 e Dragon Quest 3 HD-2D Remake", ha affermato Horii, "Non posso dire molto al momento, ma potremmo essere in grado di dare alcune informazioni su Dragon Quest 3 molto presto. Siamo grati delle aspettative che il pubblico sta riservando a questo gioco".

Dragon Quest 3 HD-2D Remake è stato annunciato da Square Enix con un trailer nel maggio del 2021 e da allora non ci sono stati grandi aggiornamenti sulla questione. Il gioco è una ricostruzione totale dell'originale terzo capitolo della serie, con grafica rielaborata secondo il nuovo stile HD-2D che è stato reso famoso da Octopath Traveler e sta venendo utilizzato in maniera piuttosto frequente da varie produzioni nipponiche.