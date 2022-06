Dragon Quest Treasures ha una data d'uscita su Nintendo Switch

Anche Dragon Quest Treasures è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct Mini di oggi, con in più una data d'uscita ufficiale per Nintendo Switch, in attesa di informazioni per quanto riguarda le altre piattaforme: il gioco sarà disponibile dal 9 dicembre 2022.

Si tratta di uno spin-off di Dragon Quest 11, con protagonisti Erik e Mia impegnati in una nuova avventura nel mondo della serie Square Enix.

Presentato circa un anno fa con un primo trailer di annuncio, Dragon Quest Treasures e anch'esso un RPG di stampo nipponico ma con un'impostazione diversa rispetto a quella tradizionale della serie standard.

Un fratello e una sorella si avventurano nel magico e misterioso regno di Draconia per realizzare il loro sogno di trasformarsi in cacciatori di tesori. Erik e Mia, insieme ai loro irresistibili compagni Purrsula e Porcus, fanno squadra con un vasto assortimento di affabili mostri in questo spinoff della serie Dragon Quest.

Dragon Quest Treasures sbarcherà su Nintendo Switch il 9 dicembre.

Sembra essere, dunque, uno spin-off incentrato anche sulla cattura e sull'utilizzo dei mostri di Dragon Quest in combattimento, in maniera simile a quanto visto in altri spin-off. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Square Enix sull'uscita anche su altre piattaforme, per il momento sappiamo che il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch il 9 dicembre 2022.